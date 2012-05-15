СМИ: Лидеры ЕС избегают встречи с Азаровым в Брюсселе

Украинский премьер будет иметь встречу с председателем Европейского парламента Мартином Шульцем и планирует принять участие в заседании круглого стола по проблемным вопросам украинско-европейских отношений.

На протяжении двухдневного визита в брюссельские евроучреждения у Николая Азарова не будет встреч ни с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу, ни с председателем Европейского совета Германом Ван Ромпеем, сообщает Радио Свобода. Как объясняют в европейских дипломатических источниках, лидеры ЕС таким образом решили пока не появляться публично с представителями украинской власти.