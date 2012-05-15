СМИ: Лидеры ЕС избегают встречи с Азаровым в Брюсселе
11:51, 15 мая 2012Политика
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Глава украинского правительства Николай Азаров сегодня будет находиться в Брюсселе, где примет участие в заседании Совета ЕС по сотрудничеству с Украиной.
Азаров в Брюсселе окажется в изоляции?
Украинский премьер будет иметь встречу с председателем Европейского парламента Мартином Шульцем и планирует принять участие в заседании круглого стола по проблемным вопросам украинско-европейских отношений.
На протяжении двухдневного визита в брюссельские евроучреждения у Николая Азарова не будет встреч ни с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу, ни с председателем Европейского совета Германом Ван Ромпеем, сообщает Радио Свобода. Как объясняют в европейских дипломатических источниках, лидеры ЕС таким образом решили пока не появляться публично с представителями украинской власти.
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