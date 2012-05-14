Эксперты думают, что Янукович припрятал козырь и поведет с Путиным тонкую игру

В частности, российский политолог Евгений Минченко, комментируя предстоящий саммит, заявил, что СНГ - «умирающая структура», и, в общем-то, особых решений в ее рамках не принимается. «Сейчас очевидно, что Россия делает ставку на новые проекты, в частности, такие как Таможенный союз», - высказал он мнение Институту Горшенина.

Поэтому, по его словам, для украинского Президента этот саммит скорее будет иметь символическую важность: «В условиях очень жесткого давления со стороны Евросоюза показать, что есть места, где его принимают».

«Я думаю, что это основное содержание этой поездки», - считает эксперт.

В то же время российский политолог отметил, что пока не видит у В.Януковича воли к тому, чтобы принять участие в Таможенном союзе России, Беларуси и Казахстана.

В свою очередь народный депутат Украины от БЮТ Владимир Макиенко считает, что задача В.Януковича сегодня – минимизировать все отношения и с Россией, и с ЕС.

По словам депутата, находясь не в юридической, а «контактной изоляции» с обеих сторон, можно лучшим образом «организовать для наших олигархов заработок денег».

«Дружить с россиянами? Там все отберут или не дадут. Дружить с европейцами? Все надо показывать. И вот – будет своя игра… Ну, и – может быть – будет попытка выровнять не очень добрые отношения с новым президентом», - отметил В.Макиенко.

В то же время народный депутат от Партии регионов Анатолий Кинах убежден, что В.Янукович примет участие в саммите и встретится с вновь избранным Президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы возобновить взаимное доверие и уважение.

«Это как раз тот фундамент, на основе которого можно разрешать самые сложные вопросы. Я думаю, это тоже будет одним из заданий и ожиданий от завтрашней встречи», - заявил А.Кинах.

При этом он отметил: «Каких-то кардинальных решений мы не ожидаем, тем более, что речь идет о стратегических интересах, которые должны быть прогнозированы, предсказуемы и понятны нашим партнерам - как на Западе, так и на Востоке».

Со своей стороны директор политических программ Института Горшенина Евгений Курмашов убежден, что неформальный саммит глав СНГ в Москве – это, прежде всего, возможность для лидеров государств пообщаться в неформальной обстановке и решить наиболее острые вопросы двухстороннего сотрудничества.

Эксперт отмечает, что внешнеполитические проблемы на европейском треке не будут способствовать усилению переговорных позиций украинского Президента, вместе с тем, В.Янукович обязательно будет поднимать перед В.Путиным вопрос о пересмотре газовых контрактов, заключенных в 2009 году.

«Одним из козырей, который В.Янукович предусмотрительно припрятал еще несколько месяцев назад, будет вопрос о ратификации украинским парламентом Договора о создании зоны свободной торговли с СНГ, который был подписан премьер-министром Николаем Азаровым в Санкт-Петербурге еще в декабре прошлого года. Скорее всего, В.Янукович попытается разыграть эту карту в обмен на хотя бы частичные уступки Москвы в вопросе ценообразования на российский газ», - полагает эксперт.

В целом Е.Курмашов считает, что завтрашняя встреча В.Путина и В.Януковича будет носить важный этапный характер, так как впервые за долгую историю своих отношений они встретятся в Москве как два полноправных главы государства, а значит, и круг вопросов к обсуждению будет достаточно масштабным.

Один из главных среди них, отмечает эксперт, который сегодня очень интересует В.Путина и «Газпром», - вопрос будущего газотранспортной системы Украины.