Янукович вспомнил, как огорчил «Борю» в 2010-ом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Донецке.

«Я уверен, что Чемпионат Европы по футболу Евро-2012 в Украине состоится», - сказал он.

При этом В.Янукович добавил: «Задача, которую мы перед собой ставили, подготовка и, конечно, успешное проведение чемпионата, реальна и, дай Бог, мы все получим удовольствие от этого праздника. И, конечно, получим тот колоссальный опыт, который нам уже можно зарабатывать».

В.Янукович подчеркнул, что необходимо привлекать туристов в Украину и тоже уметь на этом зарабатывать.

«Это позволит Украине становится в число современнЯнукович вспомнил, как оых государств», - отметил Президент.

Он добавил, что Украина экспортирует сегодня более 60% своей продукции, а это «наши доходы, наша жизнь, наше развитие, поэтому политика политикой, как говорят, а жизнь продолжается».

«Любители спорта приедут, друзья Украины приедут. Мы им всегда будем рады, и очень важно, чтобы мы вошли в финал чемпионата», - заявил В.Янукович.

Уже на встрече с деловыми кругами и руководителями Донецкой области В.Янукович еще раз коснулся вопроса Евро-2012 и высказал свою признательность лично вице-премьер-министру Украины Борису Колесникову, которому тогда (в 2010 году) поручил организовать подготовку Украины к Евро-2012.

«Я сказал тогда: «Боря, займешься Евро-2012», - он промолчал и, наверное, подумал «За что?», - вспомнил В.Янукович.

Говоря о Б.Колесникове, глава государства подчеркнул, что в этой его работе, конечно, был «нужен характер и душа, нужно и футбол было любить, и родину тоже любить». Подводя итог работы по подготовке страны к Чемпионату, Президент заключил, что «за два года мы график подготовки не только наверстали, но и опередили», и это сегодня является большим достижением Украины.