Власенко и Катеринчука не пустили к Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед больницей сообщил журналистам заместитель начальника Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области Андрей Лапинский.

По его словам, сегодня утром от народного депутата к руководству ГПтСУ по телефону поступило обращение с просьбой о встрече с Ю.Тимошенко. По словам А.Лапинского, народному депутату было отказано, поскольку для получения краткосрочной встречи с осужденной необходимо соответствующее обращение с заявлением к начальнику колонии.

А.Лапинский отметил, что ему не известно, какой ответ получил народный депутат в Качановской исправительной колонии. Он отметил, что лечащий врач Ю.Тимошенко, немецкий врач-невропатолог Лутц Хармс каждый день подписывает график процедур, которые должна проходить экс-премьер. По его словам, согласно этому графику, у Ю.Тимошенко сегодня предусмотренное свободное время с 17.30 до 19.00.

В то же время А.Лапинский отметил, что вне графика в 15.00 Ю.Тимошенко сможет посетить посол США в Украине Джон Теффт.

При этом А.Лапинский показал журналистам подписанный Л.Хармсом график процедур Ю.Тимошенко.

На вопрос журналистов, почему с 14.30 до 15.00, когда Ю.Тимошенко свободна от процедур, к ней не могут попасть С.Власенко или Н.Катеринчук, А.Лапинский сказал, что в это время проходит подготовка к визиту в больницу Дж.Теффта.