Власенко и Катеринчука не пустили к Тимошенко
К Юлии Тимошенко, которая проходит лечение в больнице «Укрзализныци» в Харькове, не смогли попасть нардеп Николай Катеринчук, а также ее защитник, народный депутат Украины Сергей Власенко.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед больницей сообщил журналистам заместитель начальника Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области Андрей Лапинский.
По его словам, сегодня утром от народного депутата к руководству ГПтСУ по телефону поступило обращение с просьбой о встрече с Ю.Тимошенко. По словам А.Лапинского, народному депутату было отказано, поскольку для получения краткосрочной встречи с осужденной необходимо соответствующее обращение с заявлением к начальнику колонии.
А.Лапинский отметил, что ему не известно, какой ответ получил народный депутат в Качановской исправительной колонии. Он отметил, что лечащий врач Ю.Тимошенко, немецкий врач-невропатолог Лутц Хармс каждый день подписывает график процедур, которые должна проходить экс-премьер. По его словам, согласно этому графику, у Ю.Тимошенко сегодня предусмотренное свободное время с 17.30 до 19.00.
В то же время А.Лапинский отметил, что вне графика в 15.00 Ю.Тимошенко сможет посетить посол США в Украине Джон Теффт.
При этом А.Лапинский показал журналистам подписанный Л.Хармсом график процедур Ю.Тимошенко.
На вопрос журналистов, почему с 14.30 до 15.00, когда Ю.Тимошенко свободна от процедур, к ней не могут попасть С.Власенко или Н.Катеринчук, А.Лапинский сказал, что в это время проходит подготовка к визиту в больницу Дж.Теффта.