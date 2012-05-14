МИД Нидерландов: у правительства Украины еще есть время исправить ситуацию

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня перед началом заседания Совета иностранных дел ЕС, отвечая на вопрос относительно возможного политического бойкота украинских матчей финальной части чемпионата Европы по футболу.

“Я не говорю о бойкоте, я говорю об украинском правительстве, которое еще имеет время сделать то, что нужно, и продемонстрировать видимые улучшения ситуации с Юлией Тимошенко”, - сказал нидерландский министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня Совет иностранных дел ЕС планирует рассмотреть вопросы отношений с Украиной, в частности, о будущем Соглашения об ассоциации, а также вопрос посещения политиками матчей Евро-2012 в Украине.