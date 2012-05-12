Александр Тимошенко: с режимом Януковича бесполезно говорить дипломатически
Муж экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Александр Тимошенко считает, что введение экономических санкций против представителей действующей украинской власти может быть более эффективной мерой.
Более эффективной, чем дипломатические призывы вернуть страну на демократический путь развития.
Как сообщает сайт Ю.Тимошенко, об этом ее супруг сказал в интервью болгарской газете "24 часа".
"С режимом Януковича бесполезно говорить на дипломатическом языке. Запад должен понять, что власть в Украине - это бывшие уголовники, одетые в самые дорогие марки одежды и наученные говорить заготовленные слова. На самом же деле, они понимают только тюремный жаргон и грубую силу. Таким образом, Запад должен действовать решительно - ввести более жесткие санкции против режима, чтобы заморозить их активы, банковские счета, имущество и тому подобное", - считает А.Тимошенко.
Как сообщалось, А.Тимошенко 23 апреля, после событий, связанных с принудительной госпитализацией Ю.Тимошенко и избиением в Качановской колонии, обратился к Президенту США Бараку Обаме, Президенту России Владимиру Путину, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, председателю Европейского парламента Мартину Шульцу, Генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну с просьбой защитить и не дать физически уничтожить Ю.Тимошенко.
В своем обращении А.Тимошенко просил ввести персональные санкции против представителей режима Виктора Януковича, которые «осуществляют издевательства и пытки над Юлией Тимошенко и другими политическими заключенными».