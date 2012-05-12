Александр Тимошенко: с режимом Януковича бесполезно говорить дипломатически

Более эффективной, чем дипломатические призывы вернуть страну на демократический путь развития.

Как сообщает сайт Ю.Тимошенко, об этом ее супруг сказал в интервью болгарской газете "24 часа".

"С режимом Януковича бесполезно говорить на дипломатическом языке. Запад должен понять, что власть в Украине - это бывшие уголовники, одетые в самые дорогие марки одежды и наученные говорить заготовленные слова. На самом же деле, они понимают только тюремный жаргон и грубую силу. Таким образом, Запад должен действовать решительно - ввести более жесткие санкции против режима, чтобы заморозить их активы, банковские счета, имущество и тому подобное", - считает А.Тимошенко.

Как сообщалось, А.Тимошенко 23 апреля, после событий, связанных с принудительной госпитализацией Ю.Тимошенко и избиением в Качановской колонии, обратился к Президенту США Бараку Обаме, Президенту России Владимиру Путину, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, председателю Европейского парламента Мартину Шульцу, Генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну с просьбой защитить и не дать физически уничтожить Ю.Тимошенко.

В своем обращении А.Тимошенко просил ввести персональные санкции против представителей режима Виктора Януковича, которые «осуществляют издевательства и пытки над Юлией Тимошенко и другими политическими заключенными».