Каськиву уже не хватает денег

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции.

«У нас очень ограниченные возможности по финансированию из бюджета в 2012 году», - отметил он.

По его словам, на текущий год фактически предусмотрены расходы на имиджевую программу в размере 47 млн грн и на организацию перинатальных центров — 360 млн грн. Также предусматриваются расходы на текущую административную деятельность.

«Мы разработали гибкий план, как, не отставая от заданий, которые стоят перед нами, модернизировать этот процесс. Мы рассчитываем, что ряд проектов будут частично обеспечены государственными гарантиями», - говорит В.Каськив.

Кроме того, агентство намерено выполнить обязательства перед международными контрагентами на минимальном уровне.

Он также напомнил, что в заключительных положениях закона о госбюджете-2012 есть норма, согласно которой предусматривается финансирование агентства в размере 1,4 млрд грн. Однако она пока не реализована.

По данным Госинвестиций, в прошлом году на его деятельность из госбюджета было направлено 1,048 млрд грн, из них было освоено 391 млн грн.