У Попова успокоили бомжей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко заявил сегодня на брифинге по вопросам подготовки столицы к Евро-2012.

«Бомжи будут, как и сейчас, жить в Киеве. Так живут во всех государствах. Никто их никуда не девает и не вывозит. И у нас они тоже будут. Если они есть, то куда же мы их денем?! Никуда вывозить не будем, никаких мероприятий специальных – вывозить за город, брать милицейские машины и куда-то там их девать – нет», - заверил А.Голубченко.

Обратившись к журналисту, который задавал вопрос относительно бомжей, заместитель председателя КГГА сказал: «Если вы хотите намекнуть на Олимпиаду 80-го года, то у нас этого не будет».