У Попова успокоили бомжей
15:12, 11 мая 2012Политика
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На время проведения в Киеве матчей финальной части чемпионата Европы по футболу людей, которые не имеют постоянного места проживания, не будут вывозить из города и не будут прятать.
|Голубченко понял намек на Олимпиаду 80-тых
«Бомжи будут, как и сейчас, жить в Киеве. Так живут во всех государствах. Никто их никуда не девает и не вывозит. И у нас они тоже будут. Если они есть, то куда же мы их денем?! Никуда вывозить не будем, никаких мероприятий специальных – вывозить за город, брать милицейские машины и куда-то там их девать – нет», - заверил А.Голубченко.
Обратившись к журналисту, который задавал вопрос относительно бомжей, заместитель председателя КГГА сказал: «Если вы хотите намекнуть на Олимпиаду 80-го года, то у нас этого не будет».
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