Путин официально пригласил Януковича

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Посольства РФ в Украине Елена Хоменко.

«Посольство получило официальное приглашение и передало его в МИД Украины», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, посол России в Украине Михаил Зурабов 7 мая сообщил, что одним из первых документов, которые подпишет В.Путин как Президент РФ, будет приглашение Президенту Украины В.Януковичу на неформальный саммит глав государств СНГ.