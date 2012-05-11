Путин официально пригласил Януковича
14:17, 11 мая 2012Политика
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Президент России Владимир Путин официально пригласил Президента Украины Виктора Януковича принять участие в неформальном саммите СНГ, который состоится в Москве 15 мая.
Президенты встретятся 15 мая
Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Посольства РФ в Украине Елена Хоменко.
«Посольство получило официальное приглашение и передало его в МИД Украины», - сказала она.
Как сообщал УНИАН, посол России в Украине Михаил Зурабов 7 мая сообщил, что одним из первых документов, которые подпишет В.Путин как Президент РФ, будет приглашение Президенту Украины В.Януковичу на неформальный саммит глав государств СНГ.
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