Власенко 20 раз тщетно просил взять кровь у Тимошенко
Защитник экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко опровергает заявление Генеральной прокуратуры, что Ю.Тимошенко отказывается сдать анализ крови.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.Власенко заявил сегодня во время брифинга.
«Они вчера распространили очередную ложь о том, что Юлия Владимировна якобы отказалась от сдачи анализа крови. Это просто прямая ложь», - сказал он.
С.Власенко напомнил, что, начиная с 10 августа прошлого года, защита Ю.Тимошенко подала около 20 ходатайств судье Печерского райсуда Киева Родиону Кирееву о допуске к Ю.Тимошенко независимого врача с целью забора крови.
«Нам 20 раз отказали. Но и после этого Юлия Владимировна неоднократно заявляла о том, что она готова предоставить анализ крови любым независимым врачам, в том числе немцам и канадцам, во время обследования 14 февраля», - добавил С.Власенко.
При этом он отметил, что и сегодня Ю.Тимошенко готова к сдаче такого анализа.
По словам С.Власенко, бесспорно, Ю.Тимошенко не может сдать анализ крови тем врачам, которые заявили, что она сама себя избила. «Пусть кто-то из экспертов попробует нанести себе кровоподтек сюда, сюда (С.Власенко показал на живот), чтобы он оставался 5 дней. Я пробовал - не выходит», - отметил защитник.
Как сообщал УНИАН, первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин в интервью интернет-изданию EurActiv не исключил, что Ю.Тимошенко не соглашается сдать анализ крови, чтобы в ее организме не выявили “определенной субстанции”.
“Что касается Ю.Тимошенко, то за последний период, практически год, мы знаем - и это голая правда - есть письменные документы о том, что синие пятна появляются на ее теле и исчезают без какого-либо лечения. Мы засвидетельствовали дюжину таких случаев, и мы хотели расследовать причины путем взятия образцов крови. Но Ю.Тимошенко запрещает любой анализ ее крови”, - сказал Р.Кузьмин.
“Она понимает, что благодаря образцам крови врачи установят, почему появляются эти синие пятна. И, возможно, она не хочет, чтобы врачи нашли в ее крови определенные субстанции”, - добавил первый заместитель генерального прокурора.
Р.Кузьмин также отметил, что анализ крови мог бы помочь установить, чем болеет Ю.Тимошенко. “И у нее нет никакой болезни. Поэтому-то она не дает образцы крови”, - считает Р.Кузьмин.