Власенко 20 раз тщетно просил взять кровь у Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.Власенко заявил сегодня во время брифинга.

«Они вчера распространили очередную ложь о том, что Юлия Владимировна якобы отказалась от сдачи анализа крови. Это просто прямая ложь», - сказал он.

С.Власенко напомнил, что, начиная с 10 августа прошлого года, защита Ю.Тимошенко подала около 20 ходатайств судье Печерского райсуда Киева Родиону Кирееву о допуске к Ю.Тимошенко независимого врача с целью забора крови.

«Нам 20 раз отказали. Но и после этого Юлия Владимировна неоднократно заявляла о том, что она готова предоставить анализ крови любым независимым врачам, в том числе немцам и канадцам, во время обследования 14 февраля», - добавил С.Власенко.

При этом он отметил, что и сегодня Ю.Тимошенко готова к сдаче такого анализа.

По словам С.Власенко, бесспорно, Ю.Тимошенко не может сдать анализ крови тем врачам, которые заявили, что она сама себя избила. «Пусть кто-то из экспертов попробует нанести себе кровоподтек сюда, сюда (С.Власенко показал на живот), чтобы он оставался 5 дней. Я пробовал - не выходит», - отметил защитник.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин в интервью интернет-изданию EurActiv не исключил, что Ю.Тимошенко не соглашается сдать анализ крови, чтобы в ее организме не выявили “определенной субстанции”.

“Что касается Ю.Тимошенко, то за последний период, практически год, мы знаем - и это голая правда - есть письменные документы о том, что синие пятна появляются на ее теле и исчезают без какого-либо лечения. Мы засвидетельствовали дюжину таких случаев, и мы хотели расследовать причины путем взятия образцов крови. Но Ю.Тимошенко запрещает любой анализ ее крови”, - сказал Р.Кузьмин.

“Она понимает, что благодаря образцам крови врачи установят, почему появляются эти синие пятна. И, возможно, она не хочет, чтобы врачи нашли в ее крови определенные субстанции”, - добавил первый заместитель генерального прокурора.

Р.Кузьмин также отметил, что анализ крови мог бы помочь установить, чем болеет Ю.Тимошенко. “И у нее нет никакой болезни. Поэтому-то она не дает образцы крови”, - считает Р.Кузьмин.