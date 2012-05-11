Еще 68 сторонников Тимошенко прекратили голодовку

Как сообщила УНИАН глава городской организации "Батьківщини" Кривого Рога Вера Вернигор, голодовка началась 3-4 мая и участники акции голодали дома, употребляя лишь воду.

По словам В.Вернигор, голодовка прекращена по просьбе Ю.Тимошенко, которую передала дочь экс-премьера Евгения Тимошенко.

«Она сказала, что Юлия Владимировна очень обеспокоена состоянием здоровья людей и просила прекратить голодовку, так как это небезопасно для здоровья голодающих», - сообщила В.Вернигор.

В.Вернигор также сообщила, что состояние голодающих удовлетворительное.

Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко 20 апреля объявила голодовку в знак протеста против жестокого обращения и применения физической силы во время принудительной госпитализации в харьковскую больницу.

После этого многие сторонники Ю.Тимошенко в разных городах Украины в знак солидарности также объявили голодовку.

9 мая лечащий врач экс-премьера Лутц Хармс сообщил, что Ю.Тимошенко согласилась прекратить голодовку и начать лечение.