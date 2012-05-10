Тюремщики позволили ряду международных представителей встретиться с Тимошенко

Государственная пенитенциарная служба Украины предоставила разрешения на посещение экс-премьер-министра Юлии Тимошенко ряду представителей международного сообщества.

Как сообщает пресс-служба ГПтС, разрешения на посещения заключенной предоставлены: 11 мая - Президенту Литовской Республики Дале Грибаускайте; 14 мая - послу США в Украине Джону Теффту и второму заместителю Государственного секретаря по вопросам демократии, прав человека и труда Т.Мелия; 16 мая - содокладчикам ПАСЕ по вопросам Украины Майлис Рэпс и Мариэтте Пурбе-Лундин.

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