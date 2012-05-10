Кличко призвал оппозицию подписать договор о невозможности коалиции с ПР

Об этом заявил лидер партии УДАР Виталий Кличко, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

Комментируя самостоятельное участие партии УДАР в выборах в парламент, В.Кличко отметил, что главная задача оппозиции сегодня - получить большинство в парламенте.

«Мы должны провести в парламент максимальное количество депутатов. Только исходя из этого, мы говорим о том, что должны идти отдельно. Для того, чтобы развеять все сомнения, мы предлагаем оппозиционным партиям как можно скорее, во время Форума объединенной оппозиции 12 мая, подписать соглашение, в котором обяжемся не сотрудничать с Партией регионов и ее сателлитами. Чтобы между нами не было недоверия», – сказал В.Кличко.

Отвечая на вопрос, каким образом УДАР будет защищать свой результат на выборах, он сказал: «Мы готовим наблюдателей, общаемся с представителями дипкорпуса, иностранных государств. Откровенно говорим им о том, что для обеспечения честных выборов необходимо максимальное количество иностранных наблюдателей и представителей. Также настаиваем на создании общего с другими оппозиционными силами Центра защиты результатов выборов».

В.Кличко заверил, что ни один представитель УДАРа, который будет работать в будущем парламенте, не перейдет в провластное большинство. «Я обещаю, что ни один депутат не будет сотрудничать ни с Партией регионов, ни с ее сателлитами. 300% гарантии не дам, поскольку другому человеку в душу не заглянешь. Не каждый может выдержать давление, не каждый сможет отказаться от искушений, которые ему предложат. Однако я надеюсь, что жесткий отбор людей позволит мне говорить о том, что они будут отстаивать наши принципы», – убежден лидер УДАРа.