В рамках дела Щербаня ГПУ раскопала могилу криминального авторитета Матроса
По постановлению следователя ГПУ на одном из кладбищ Днепропетровска сегодня была проведена эксгумация тела уголовного авторитета Александра Мильченко по прозвищу Матрос.
«Эксгумация была проведена по постановлению следователя Генеральной прокуратуры Украины, с четким соблюдением требований Уголовно-процессуального кодекса Украины. Все процессуальные вопросы,связанные с эксгумацией трупа согласованы с руководством Генеральной прокуратуры Украины», - сообщили УНИАН в прокуратуре со ссылкой на прокурора Днепропетровской области Наталью Марчук.
По данным прокуратуры, эксгумация проводилась в рамках уголовного дела, которое находится в расследовании Генпрокуратуры.
В ходе эксгумации общественный порядок обеспечивали 10 сотрудников милиции.
Супруга А.Мильченко сообщила журналистам, что ее не предупредили об эксгумации тела мужа.
Группировка Матроса действовала в Днепропетровске около 10 лет.
Как сообщают СМИ со ссылкой на источники, близкий к силовым структурам, эксгумация тела Мильченко связана с тем, что прокуратура хочет еще раз убедиться, на самом ли деле он умер от цирроза печени, или был отравлен.
По некоторым версиям, распространяемым СМИ, Мильченко был связан с донецкой бандой Евгения Кушнира, которая якобы имела отношение к заказным убийствам Евгения Щербаня и Вадима Гетьмана.
С Мильченком общался прежний премьер Павел Лазаренко.