В рамках дела Щербаня ГПУ раскопала могилу криминального авторитета Матроса

«Эксгумация была проведена по постановлению следователя Генеральной прокуратуры Украины, с четким соблюдением требований Уголовно-процессуального кодекса Украины. Все процессуальные вопросы,связанные с эксгумацией трупа согласованы с руководством Генеральной прокуратуры Украины», - сообщили УНИАН в прокуратуре со ссылкой на прокурора Днепропетровской области Наталью Марчук.

По данным прокуратуры, эксгумация проводилась в рамках уголовного дела, которое находится в расследовании Генпрокуратуры.

В ходе эксгумации общественный порядок обеспечивали 10 сотрудников милиции.

Супруга А.Мильченко сообщила журналистам, что ее не предупредили об эксгумации тела мужа.

Группировка Матроса действовала в Днепропетровске около 10 лет.

Как сообщают СМИ со ссылкой на источники, близкий к силовым структурам, эксгумация тела Мильченко связана с тем, что прокуратура хочет еще раз убедиться, на самом ли деле он умер от цирроза печени, или был отравлен.

По некоторым версиям, распространяемым СМИ, Мильченко был связан с донецкой бандой Евгения Кушнира, которая якобы имела отношение к заказным убийствам Евгения Щербаня и Вадима Гетьмана.

С Мильченком общался прежний премьер Павел Лазаренко.