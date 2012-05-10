Кузьмин: Синие пятна появляются на теле Тимошенко и исчезают

Об этом Р.Кузьмин заявил в интервью интернет-изданию EurActiv, обнародованном сегодня.

“Что касается Ю.Тимошенко, то за последний период, практически год, мы знаем - и это голая правда - есть письменные документы о том, что синие пятна появляются на ее теле и исчезают без какого-либо лечения. Мы засвидетельствовали дюжину таких случаев, и мы хотели расследовать причины путем взятия образцов крови. Но Ю.Тимошенко запрещает любой анализ ее крови”, - сказал Р.Кузьмин.

“Она понимает, что благодаря образцам крови, врачи установят, почему появляются эти синие пятна. И, возможно, она не хочет, чтобы врачи нашли в ее крови определенные субстанции”, - добавил первый заместитель генерального прокурора.

Р.Кузьмин также отметил, что анализ крови мог бы помочь установить, чем болеет Ю.Тимошенко.

“И у нее нет никакой болезни. Поэтому-то она не дает образцы крови”, - считает Р.Кузьмин.