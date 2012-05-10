Попов устроил чиновникам «чистый четверг»

Глава горадминистрации лично проверил состояние уборки района, в частности, работу по ликвидации стихийных свалок, своевременного вывоза мусора и благоустройству придомовых территорий, сообщает пресс-служба КГГА.

В частности, во время объезда председатель КГГА обнаружил сразу три стихийных свалки на границе Киева и поселка Коцюбинское. Одна из них - на улице Робитнычей - особенно поражает своим масштабом. В овраге возле местного кладбища накопилось несколько тонн мусора. Не намного лучше ситуация и на территории самого кладбища. Из-за отсутствия контейнеров для мусора все лишнее тут складируют в кучи вдоль забора.

Александр Попов указал на крайне неудовлетворительное состояние работы коммунальщиков района и отсутствие контроля со стороны председателя Святошинской райгосадминистрации и распорядился немедленно ликвидировать все недостатки благоустройства территории.

«Я требую максимально ответственного отношения к благоустройству города. Недопустимо, что в столице до сих пор остаются крайне захламленные территории и тем более стихийные свалки мусора. Состояние уборки города буду проверять лично, поэтому такие «чистые четверги» будут в каждом из районов. Пусть это будет предупреждением всем чиновникам, которые до сих пор надеются избежать наказания за бездействие», - отметил Александр Попов.

Он отметил, что будет прислушиваться не к отчетам чиновников, а к мнению киевлян, и это касается не только вопросов благоустройства города.

«Я больше доверяю мнению жителей Киева, чем отчетам чиновников. Поэтому о качестве выполнения ремонтных работ, о состоянии благоустройства территории, в частности, уборке, асфальтированию придомовых территорий, о предоставлении тех или иных услуг, о других вопросах жизнедеятельности города я буду спрашивать у киевлян», - сказал Александр Попов.

После объезда района председатель КГГА встретился с жителями дома на улице Академика Королева, 11/1, обращение от которых поступило во время последнего эфира программы «Столица с Александром Поповым» на телеканале Киев 7-го мая.

Через постоянные прорывы труб канализационные отходы накапливаются в подвале дома. Здесь постоянно распространяется неприятный запах, а избыточная влажность создала условия для разрастания опасного грибка в подъездах и квартирах. Александр Попов лично осмотрел подвал и подъезды дома, выслушал все замечания от граждан и дал поручение вновь назначенному начальнику ЖЭКа немедленно начать ремонт канализации в доме. Предыдущего руководителя ЖЭКа недавно уволили за халатность и бездеятельность.

Как только проблема подвала будет решена, коммунальщики начнут ремонт подъездов и кровли, одновременно во дворе дома полностью заменят асфальтовое покрытие, отмечает пресс-служба.