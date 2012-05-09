Немецкий врач: Тимошенко прекратила голодовку

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, которая сегодня была госпитализирована в Центральную клиническую больницу «Укрзалізниці» Харькова, прекратила голодовку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге в больнице немецкий профессор Лутц Хармс.

«Она закончила голодать, мы начали строить с ней нормальную систему питания», - сказал Л.Хармс. По его словам, этот процесс должен занять несколько дней.

«Одновременно мы начали вести специфическую терапию, которая возможна на данный момент». – отметил Л.Хармс. По словам врача, употребление медикаментов на данное время пока ограничено.

При этом он заявил, что заключение о здоровье Ю.Тимошенко, сделанные раньше, полностью подтверждаются. «Сегодня я провел тщательный осмотр, который принципиально подтверждает то, что коллеги устанавливали во время прошлого обследования», - сказал Л.Хармс и добавил: «Мы сегодня можем начать комплексную многостороннюю терапию, но она займет длительное время».

На вопрос сколько именно это потребует времени, Л.Хармс отметил: «Здесь нельзя ничего точно сказать, но скорее всего это будет не меньше 8 недель».

На вопрос корреспондента УНИАН, как в целом чувствует себя Ю.Тимошенко, Л.Хармс отметил, что имеют место последствия голодовки, «она очень ослаблена, но мы рады тому, что мы можем начать восстанавливать ее силы».

На другой вопрос, двигается пациентка, или лежит и может ли активно общаться, врач не смог ответить однозначно.

По его словам, сейчас она принимает соки и воду, а позже появится вопрос об употреблении твердой пищи. «Она сама будет решать, какую еду ей употреблять, ту, которую будут предлагать в больнице, или ту, которую ей могут привозить близкие, родственники», - отметил Л.Хармс.

Он еще раз подчеркнул, что на данное время медикаментозное лечение ограничено, в связи с предыдущим голоданием.

«На данное время мы беспокоимся о том, чтобы она окрепла. Мы будем ждать несколько дней, чтобы ее состояние стабилизировалось», - сказал Л.Хармс.

Врач также добавил, что с пациенткой значительно проще работать на доверии. Профессор заметил, что на это время врачи, которые лечат Ю.Тимошенко, «не обременены предыдущими историями».