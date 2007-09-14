Партия регионов опровергает обвинения Тимошенко

Партия регионов опровергает обвинения лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО в том, что правительство Виктора ЯНУКОВИЧА не предусмотрело в расходной части бюджета на 2008 год финансирование социальных гарантий.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Партии регионов.

«13 сентября в 19.30 в эфире телеканала «1+1» лидер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО прокомментировала проект Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2008 год». В частности, она заявила, что в проекте данного закона не предусмотрены расходы по финансированию Закона Украины «О социальной защите детей войны», а также выплаты семьям при рождении первого, второго и последующих детей», – отмечается в заявлении.

Партия регионов заявляет, что в проекте бюджета предусмотрены необходимые суммы, обеспечивающие выплаты в полном объеме и приводит в качестве доказательств соответствующие статьи расходов бюджета-2008.

В заявлении также отмечается, что в проекте бюджета на 2008 год предусмотрена ежемесячная помощь семьям на детей, а также увеличение зарплат, пенсий и механизм справедливого начисления пенсий. «Партия регионов приглашает БЮТ и лично Юлию Владимировну прийти на заседание Верховной Рады, самой убедиться в предусмотренных социальных выплатах украинским гражданам и проголосовать за социальные инициативы Партии регионов. Абсолютно все программные положения Партии регионов зафиксированы в проекте Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2008 год», - заявляет Партия регионов.