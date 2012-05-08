Власенко говорит, что Тимошенко поедет в больницу при одном условии

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко согласна приехать в Центральную клиническую больницу «Укрзалізниці» в Харькове при условии, если ее будет лечить врач-невропатолог Берлинской клиники «Шарите» Лутц Хармс, или независимые украинские медики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед Качановской исправительной колонией заявил защитник Ю.Тимошенко народный депутат Украины Сергей Власенко.

Он подчеркнул, что врач клиники «Укрзалізниці» не будет лечащим врачом Ю.Тимошенко. «Лечащим врачом будет только доктор Хармс», - отметил С.Власенко.

Он заметил, что Ю.Тимошенко никогда не отказывалась от лечения в Харьковской больнице. По его словам, экс-премьер-министр требовала только соблюдения рекомендаций немецких врачей и лечения независимыми медицинскими специалистами.

По мнению С.Власенко, украинские медики, работающие в системе Минздрава Украины, «находятся под таким же давлением, как и оппозиционные политики», поэтому они не могут адекватно проводить лечение Ю.Тимошенко.

С.Власенко подчеркнул, что Ю.Тимошенко неоднократно обращалась в Минздрав и Пенитенциарную службу с просьбой допустить к ее лечению профессора Николая Полищука. Однако, по словам защитника, эти просьбы по непонятным причинам не удовлетворялись.

Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко дала согласие на госпитализацию в Харьковскую ЦКБ «Укрзалізниці». Предварительно ее перевезут в медицинское учреждение 9 мая. Для ее лечения в Харьков прибыл врач-невропатолог клиники «Шарите» Л.Хармс.