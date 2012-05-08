Тимошенко похудела на 10 килограммов

Экс-премьр-министр Украины Юлия Тимошенко, которая отбывает наказание в Качановский исправительной колонии Харькова, вследствие 20-дневной голодовки похудела приблизительно на 10 килограммов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед Качановской колонией заявила дочь экс-премьера Евгения Тимошенко.

Она отметила, что вследствие голодовки физическое состояние Ю.Тимошенко значительно ухудшилось, в частности, она находится в предобморочном состоянии. «Мама находится в предобморочном состоянии, у нее температура тела упала, она очень похудела, то есть на вид около 10 кг», - сказала Е.Тимошенко.

Она подчеркнула, что Ю.Тимошенко согласилась на переезд в Харьковскую больницу «Укрзалізниці» при условия, если ее будет лечить немецкий специалист, невропатолог Лутц Хармс.

По словам дочерии экс-премьера, в случае перевозки Ю.Тимошенко в больницу, начнется под руководством Л.Хармса ее выведение из голодовки, а уже после этого начнется полноценная реабилитация.

«Сразу не выйдет начать лечение из-за голодовки. Доктор Хармс попытается вывести маму из голодовки, и на это будет необходимо от 10 дней до 2-х недель. После этого можно начинать терапию», - сказала Е.Тимошенко.

0на, ссылаясь на Л.Хармса, добавила, что если лечение не начнется в ближайшее время, то это может привести к инвалидности Ю.Тимошенко.

Дочь экс-премьера выразила надежду, что завтра Ю.Тимошенко будет госпитализирована в стационар больницы «Укрзалізниці», где Л.Хармс начнет реабилитацию Ю.Тимошенко.

Как сообщалось, Ю.Тимошенко 20 апреля объявила голодовку в знак протеста против жестокого поведения и применения физической силы во время принудительной госпитализации в харьковскую больницу.

По словам защитника Ю.Тимошенко Сергея Власенко, Ю.Тимошенко перед началом голодовки весила 59 килограммов.