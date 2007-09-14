Памятник ”жертвам ОУН-УПА” говорит, что властям Украины надо быть жестче

Открытие в Симферополе антиукраинского памятника “жертвам” ОУН-УПА, построенного за средства КПУ, свидетельствует, что власти Украины следует жестче отстаивать национальные интересы.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, заявил представитель Украинской народной партии в блоке «Наша Украина – Народная самооборона» Степан ХМАРА.

По его словам, «установка таких знаков, как и памятника Екатерине ІІ, а также акты вандализма по отношению к памятникам украинской истории, свидетельствуют: государственной власти следует жестче отстаивать украинские национальные интересы, применяя нормы действующего украинского законодательства». Он отмечает, что «Крым – не вотчина КПУ, а территория Украины, поэтому должен жить по украинским законам, а не догмам Петра СИМОНЕНКО».

С.ХМАРА призывает «называть вещи своими именами», поэтому отмечает, что «в Крыму при участии главного коммуниста Украины СИМОНЕНКО, фактически, увековечена память НКВДистов, которые отметились уничтожением сотен тысяч советских граждан – на фронтах Второй мировой, в лагерях системы ГУЛАГ, и тысяч украинцев, белорусов и прибалтов, которые боролись за независимость своих государств».

«В то время, как в Ивано-Франковской области в начале сентября открыт общий пантеон, который увековечивает память украинцев, воевавших во времена Второй мировой в составе различных армий – УПА и Советской армии, - в Крыму дают «зеленый свет» памятному знаку, продолжающему советские традиции разделения украинцев на «коммунистов» и «врагов народа», - отмечает С.ХМАРА. По его убеждению, здесь речь «идет не о «толковании истории», а о разжигании инициаторами установки памятника вражды между украинскими гражданами».