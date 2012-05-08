Суд не удовлетворил ходатайство Луценко о следствии по жалобе на приговор

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение после почти 2-часового пребывания в совещательной комнате принял председательствующий в судебном процессе судья Апелляционного суда Игорь Рыбак.

Как отмечается в решении, на данной стадии судебного рассмотрения оснований для проведения судебного следствия не усматривается.

«В удовлетворении ходатайства защитников Баганца, Фомина, Дытынко, Полищука отказать», - отмечается в судебном решении.

Таким образом, как сообщалось, 15 мая Апелляционный суд Киева начнет рассмотрение по существу жалобы Ю.Луценко на приговор.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил бывшего министра внутренних дел к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс. грн. компенсации МВД за нанесенный ущерб), с лишением права занимать руководящие должности и ранга государственного служащего.