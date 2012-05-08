Тимошенко отказалась сегодня ехать в больницу

Государственная пенитенциарная служба Украины сообщает, что сегодня во время общения с немецким врачом Лутцем Хармсом бывший премьер-министр Юлия Тимошенко отказалась начать рекомендуемый ей немецкими и украинскими врачами курс реабилитационных процедур в условиях стационарного заведения – Центральной клинической больнице «Укрзализныци».

Как отмечает пресс-служба ГПтС, свое решение Ю.Тимошенко мотивировали тем, что ей нужно еще время для размышлений и общения с адвокатами.

«Ю.Тимошенко в разговоре с врачами не исключила, что может все же согласиться на перевозку в больницу г. Харькова 9 мая, и объяснила это тем, что она не отказывается от стационарного лечения», - говорится в сообщении ГПтС.

Как напоминает пресс-служба, вчера, 7 мая, вечером в Украину прибыл врач из клиники «Шарите» (г. Берлин), которого рекомендовала немецкая сторона для проведения курса реабилитации Ю.Тимошенко совместно немецкими и украинскими врачами в Центральной клинической больнице «Укрзализныци».

Также пресс-служба ГПтС отмечает, что Ю.Тимошенко во время последнего своего общения с профессорами клиники «Шарите» 4 мая т.г. дала свое предварительное согласие на проведение стационарного лечения в Центральной клинической больнице «Укрзализныци» с 8 мая текущего года.

ГПтС Украины дополнительно сообщает, что, по словам первого заместителя министра здравоохранения Украины Раисы Моисеенко, сегодня, 8 мая, во время посещения ЦКБ № 5 немецкий врач Л.Хармс отметил готовность этого медицинского заведения для того, чтобы принять на реабилитацию Ю.Тимошенко.