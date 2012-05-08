МИД: Украина переносит саммит в Ялте

Украина переносит саммит в Ялте из-за того, что главы ряда европейских государств не смогут принять в нем участие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Александр Дикусаров сегодня на брифинге в Киеве.

«В связи с тем, что главы ряда европейских государств по различным причинам не смогут принять участие в 18-м саммите стран Центральной Европы, Украина считает целесообразным перенести саммит и не проводить его 11-12 мая в городе Ялта», - сказал он.

По словам А.Дикусарова, мероприятие состоится в более поздние сроки, которые будут определены по дипломатическим каналам.

«Учитывая все обстоятельства, сложившиеся вокруг проведения этого мероприятия, которое должно было состояться в Ялте, Украина отказывается от его проведения. Это четко зафиксировано в нашем заявлении, и дальше это дело будем рассматривать и по дипломатическим каналам сообщать нашим партнерам», - добавил А.Дикусаров.

Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что свою готовность принять участие в саммите подтвердили лишь Президенты Польши, Молдовы, Литвы и Словакии.

Как сообщалось, Президенты пяти европейских стран, в частности Румынии, Албании, Хорватии, Чехии и Черногории, прямо заявили об отказе от участия в саммите в связи с делом экс-премьер-министра Юлии Тимошенко. Президент Германии не заявлял этого прямо, но именно эта причина отказа вытекала из комментариев МИД Германии.

Кроме того, Президенты Болгарии, Латвии, Эстонии, Италии, Австрии и Словении отказались прибыть на саммит, официально сославшись на другие причины; при этом в некоторых случаях все же была выражена обеспокоенность в отношении дела Ю.Тимошенко.