Луценко просит допросить Кравчука, Тимошенко и Пинзеника
12:30, 08 мая 2012Политика
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Защита Юрия Луценко просит Апелляционный суд вызвать и допросить Леонида Кравчука, Юлию Тимошенко и Виктора Пинзеника, а также провести судмедэкспертизу относительно состояния здоровья экс-главы МВД.
Жена Луценко требует спросить у тюремщиков, как они заразили ее мужа
Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующими ходатайствами сегодня обратился к председательствующем в судебном процессе по рассмотрению апелляционной жалобы экс-министра на приговор его адвокат Игорь Балик.
В свою очередь жена Ю.Луценко Ирина, которая выступает на процессе как общественный защитник, попросила суд «пригласить работников пенитенциарной службы и допросить на предмет непредоставления лечения моему мужу».
Кроме того, добавила И.Луценко, хотелось бы услышать от работников медицинской части СИЗО, каким образом «им удалось заразить моего мужа вирусным гепатитом TTV и скрывать от него диагноз».
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