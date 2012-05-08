Луценко просит допросить Кравчука, Тимошенко и Пинзеника

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующими ходатайствами сегодня обратился к председательствующем в судебном процессе по рассмотрению апелляционной жалобы экс-министра на приговор его адвокат Игорь Балик.

В свою очередь жена Ю.Луценко Ирина, которая выступает на процессе как общественный защитник, попросила суд «пригласить работников пенитенциарной службы и допросить на предмет непредоставления лечения моему мужу».

Кроме того, добавила И.Луценко, хотелось бы услышать от работников медицинской части СИЗО, каким образом «им удалось заразить моего мужа вирусным гепатитом TTV и скрывать от него диагноз».