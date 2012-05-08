Путин поздравил Януковича

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.В поздравлении В.Путин отметил, что «в этот светлый праздник мы отдаём дань глубокого уважения нашим отцам и дедам, спасшим весь мир от нацизма.

«Нас объединяет общая скорбь о безмерных жертвах войны, чувство гордости за исторический подвиг фронтовиков и тружеников тыла, приближавших День Победы», - говорится в поздравлении.

В.Путин убеждён, что «российско-украинская дружба, закалённая на фронтах Великой Отечественной, будет и впредь служить прочной основой для дальнейшего укрепления добрососедства и стратегического партнёрства между нашими странами, станет примером для нынешнего и будущих поколений».

Кроме этого, В.Путин направил поздравления другим лидерам стран СНГ, Абхазии, Южной Осетии, а также гражданам Грузии.