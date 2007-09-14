Янукович на переговорах с ЕС цитирует Грушевского

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что курс на евроинтеграцию является и остается приоритетом внешней политики Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в ходе переговоров с делегацией Евросоюза в рамках Саммита «Украина-ЕС».

«Это важная составляющая политики модернизации Украины, основа для национальной платформы стратегического развития Украинского государства. Все остальное - вторично»,- сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, испытания только закаляют Украину. «Как сказал наш первый Президент Михаил Грушевский почти сто лет назад, украинство идет твердой, тяжелой, но уверенной дорогой к росту, силе и всеобщему признанию. Каждое препятствие, которое мы вынуждены преодолевать на своем пути, развивает у него только энергию и терпение», - добавил он.