Эксперты, которые описывали синяки Тимошенко, дадут брифинг

Сегодня, 8 мая, в 11.00 состоится брифинг с участием работников Секретариата омбудсмена Ю.Сытника и В.Селина о проверке, которую проводит прокуратура на основании заявления Нины Карпачевой относительно предоставленной ею информации о применении силы сотрудниками Качановской исправительной колонии к экс-премьеру Юлии Тимошенко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Уполномоченного, брифинг состоится в офисе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека по адресу: Киев, улица Институтская, 21/8.

Аккредитация проводится по телефонам: (044)-253-75-23, 067-405-79-02.

Как сообщал УНИАН, и.о. прокурора Киева отметил, что работники Секретариата Омбудсмана дали показания, в которых указали, что так называемое экспертное заключение, сделанное по фотографиям с якобы кровоподтеками на теле Ю.Тимошенко, было сфальсифицировано.

По словам С.Софиева, подчиненные Н.Карпачевой в своих показаниях отметили, что делали соответствующие заключения под ее влиянием, в частности бывший Омбудсман предложила подчиненным расширить круг характеристики кровоподтеков, указав, что они нанесены механическим способом, в частности, кулаком.

При этом С.Софиев, ссылаясь на слова опрошенных, сообщил, что Н.Карпачева заверила их, что сформированный ими документ не выйдет за пределы Секретариата Омбудсмана. Однако как отметил и.о. прокурора, после того, как эти лица поставили под заключением свои подписи, Н.Карпачева якобы заявила им, что «это будет бомба для Европы, и благодарность вам за эту работу».