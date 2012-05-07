Прокуратура: экспертное заключение по синякам Тимошенко сфальсифицировано

Прокуратура Киева до 11 мая должна завершить проверку заявления экс-Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Нины Карпачевой относительно нанесения телесных повреждений бывшему премьер-министру Юлии Тимошенко в Качановской колонии Харькова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил и.о. прокурора Киева Сергей Софиев.

«Проверка еще продолжается, поскольку проводим ее мы третьи сутки по поручению Генеральной прокуратуры и по просьбе Нины Ивановны Карпачевой… относительно норм Уголовного процессуального кодекса. Эта проверка продлится 10 дней, после чего будет решен вопрос относительно принятия решения согласно статье 97 УПК», - сказал он.

С.Софиев объяснил, что в зависимости от того, «насколько будет проходить проверка качественно и в рамках действующего законодательства, будет принято соответствующее процессуальное решение – возбуждать уголовное дело, отказать в возбуждении уголовного дела относительно заявления Карпачевой, или передать материалы для дальнейшего расследования в другой правоохранительный орган».

С.Софиев напомнил, что по данным, которые были получены с начала проверки, и согласно объяснениям опрошенных работников Секретариата Омбудсмана, прокуратура пришла к выводу, что «в данном случае имела место фальсификация фотографий. Но это мы еще не выясняли, поскольку это было предметом проверки наших харьковских коллег».

В то же время и.о. прокурора Киева отметил, что работники Секретариата Омбудсмана дали показания, в которых указали, что так называемое экспертное заключение, сделанное по фотографиям с якобы кровоподтеками на теле Ю.Тимошенко, было сфальсифицировано.

По словам С.Софиева, подчиненные Н.Карпачевой в своих показаниях отметили, что делали соответствующие заключения под ее влиянием, в частности бывший Омбудсман предложила подчиненным расширить круг характеристики кровоподтеков, указав, что они нанесены механическим способом, в частности, кулаком.

При этом С.Софиев, ссылаясь на слова опрошенных, сообщил, что Н.Карпачева заверила их, что сформированный ими документ не выйдет за пределы Секретариата Омбудсмана. Однако как отметил и.о. прокурора, после того, как эти лица поставили под заключением свои подписи, Н.Карпачева якобы заявила им, что «это будет бомба для Европы, и благодарность вам за эту работу».

По словам С.Софиева, подготовленный документ без заключения судебно-медицинских экспертов не несет какой-либо смысловой юридической нагрузки.

Как заявил С.Софиев, таким образом Н.Карпачева «ввела в заблуждение не только украинское общество, но и международные дипломатические учреждения».

По его словам, во время проверки работники прокуратуры намерены опросить как саму Н.Карпачеву, так и других руководителей ее аппарата.

Вместе с тем, С.Софиев заверил, что, кроме него и других работников прокуратуры, никого в офисе Омбудсмана не было. «Кроме представителей прокуратуры по проверке этого заявления, никого другого не было в офисе… Других работников силовых структур с нами не было… Я их не видел. То есть со мной они не работали», - заверил С.Софиев.

Как сообщал УНИАН, Н.Карпачева заявила, что офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека утром 5 мая обыскали представители СБУ. По ее словам, такое разрешение дала непосредственно новый Омбудсман Валерия Лутковская.

Н.Карпачева также заявила, что нескольких бывших сотрудников офиса Омбудсмана вызывали на допрос в прокуратуру.

Пресс-службы СБУ и Генпрокуратуры опровергли это сообщение.