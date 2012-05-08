Луценко привезли в Апелляционный суд

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий Луценко доставлен в здание Апелляционного суда Киева, который начнет сегодня предварительное рассмотрение его жалобы и жалобы его адвокатов на приговор, согласно которому экс-министр приговорен к 4 годам лишения свободы Печерский районным судом столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, начало судебного заседания было назначено на 10.00, но оно началось с 10-минутным опозданием.

Журналистов не допустили непосредственно в зал судебного заседания – они находятся в конференц-зале, где на экран выведена видеотрансляция.

Следует отметить, что апелляция Ю.Луценко слушается в том же судебном зале, в котором слушалась апелляционная жалоба экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил бывшего министра внутренних дел к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс грн компенсации МВД за нанесенные убытки), с лишением права занимать руководящие должности, а также ранга государственного служащего.