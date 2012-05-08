Как Украина будет праздновать 9 мая

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в частности, в Киеве официальные торжества начнутся в 10.00 на Майдане Незалежности.

Президент Украины Виктор Янукович выступит перед приглашенными, подавляющее большинство которых составят ветераны войны и труда. После этого будет представлена концертная программа «фронтовые страницы семейного альбома», в которой примут участие Почетный караул Вооруженных сил Украины, заслуженный академический ансамбль песни и танца ВСУ, известные украинские артисты. Также специально к празднику подготовлена детская вокально-хореографическая постановка «Мирная Украина».

В 16.00 на Майдане Незалежности начнется праздничный марафон, в котором примут участие оркестры ВСУ, творческие коллективы МВД, популярные артисты. Исполнители подготовили к празднику специальный тематический материал - известные песни времен войны и послевоенных лет.

Завершится праздничный марафон в Киеве фейерверком в 21.45.

9 мая соответствующие тематические мероприятия запланированы во всех регионах страны. В частности, состоятся возложения цветов к памятникам и мемориалам, праздничные концерты, собрания и митинги с участием ветеранов, встречи руководителей органов исполнительной власти и местного самоуправления с ветеранами, лицами, имеющими особые заслуги перед Украиной, жертвами нацистских преследований, членами семей погибших.

В праздничные дни предусмотрено посещение ветеранов, которые находятся в госпиталях и домах-интернатах, отметили в пресс-службе.