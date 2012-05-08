СМИ: Карпачевой могут пришить статью Тимошенко

4 мая, генеральный прокурор Виктор Пшонка на пресс-конференции прозрачно намекнул, что распространенные Карпачевой фотографии сфальсифицированы.

По его словам, во время фотографирования не было выдержан необходимый световой режим и угол съемки, а также ряд других правил экспертизы. Более того, по словам Пшонки, Карпачева лично вынудила двух своих подчиненных сделать описание «некачественных» фотографий, чтобы направить его на экспертизу. «Когда эти лица сказали, что так делать нельзя, Нина Карпачева сказала: история вас не забудет», - рассказал генпрокурор.

На то время упомянуты лица – сотрудники секретариата омбудсмена Ситник и Селин – как оказалось, уже «дали объяснения» в прокуратуре. За прошлые выходные последняя даже успела организовать «слив» этих объяснений в СМИ. Конечно, они подтверждают рассказ Пшонки. Между тем в субботу неизвестные провели обыск в офисе омбудсмена и допросили предыдущего руководителя секретариата омбудсмена Валерия Тереца. Совсем недавно он был уволен новой Уполномоченной по правам человека Валерией Лутковской. В выходной день ему пришлось провести в стенах следственного управления ГПУ не меньше шести часов.

Ситуация с обысками в офисе омбудсмена значительно менее понятная, чем даже ситуация с возможным избиением Тимошенко. Сама Нина Ивановна, ссылаясь на своих прежних сотрудников, сразу заявила информагенствам, что обыски проводит Служба безопасности Украины, и что ее наследница Лутковская дала на это согласие.

В то же время Валерия Лутковская, не вдаваясь в детали, отрицает эту информацию. Официально опровергла ее и СБУ и прокуратура.

Вместо этого прокуратура настаивает, что установила факты «давления» со стороны Карпачевой на сотрудников секретариата омбудсмена. Потенциально это может вылиться для Нины Ивановны в уголовное дело за «превышение служебных полномочий».

Напомним, именно такое «превышение» инкриминировали и Тимошенко, как и ряду министров ее правительства.

ТИЖДЕНЬ