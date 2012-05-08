Азаров даст интервью Аль-Джазире

Как передает корреспондент УНИАН, 8 мая Н.Азаров ознакомится с работой катарской компании «Рас Газ». Затем украинский премьер проведет встречу з премьер-министром, министром иностранных дел Катара Шейхом Хамадом Бин Джасемом Аль Тани. После встречи планируется подписание двухсторонних документов: Меморандума о взаимопонимании в сфере энергетики между министерством энергетики и угольной промышленности Украины и Министерством энергетики и промышленности Катара; Меморандума о взаимопонимании между правительствами двух стран по сотрудничеству в области образования и научных исследований а также Меморандума о взаимопонимании между Торгово-промышленными палатами Украины и Катара.

Утром, 9 мая, Н.Азаров посетит музей исламского искусства. Затем проведет встречу с Эмиром Государства Катар Хамадом Бин Халифом Аль Тани, а также встретится с представителями крупных компаний Катара. В ходе визита Н.Азаров планирует дать интервью катарскому спутниковому каналу Аль-Джазира.

Вечером, 9 мая, Н.Азаров планирует возвратится в Киев.