Ющенко примет участие в народном вече во Львове
16:12, 14 сентября 2007Политика
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В субботу, 15 сентября, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку во Львовскую область.
Как сообщает пресс-служба Президента Украины, глава государства встретится с представителями интеллигенции Дрогобыча и посетит во Львове XIV книжную выставку-ярмарку «Форум издателей».
На 19.25 запланировано участие В.ЮЩЕНКО в народном вече у памятника Тарасу Шевченко (проспект Свободы, Львов).
Трансляцию народного вече будут вести «24 канал» и «5 канал».
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