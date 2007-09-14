Ющенко примет участие в народном вече во Львове

В субботу, 15 сентября, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку во Львовскую область. Как сообщает пресс-служба Президента Украины, глава государства встретится с представителями интеллигенции Дрогобыча и посетит во Львове XIV книжную выставку-ярмарку «Форум издателей». На 19.25 запланировано участие В.ЮЩЕНКО в народном вече у памятника Тарасу Шевченко (проспект Свободы, Львов). Трансляцию народного вече будут вести «24 канал» и «5 канал».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter