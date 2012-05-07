Адвокат Тимошенко говорит, что без нее суд не начнут

Запланированное на 21 мая судебное заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко по деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины» в случае отсутствия подсудимой не начнется.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове сказал адвокат Ю.Тимошенко Александр Плахотнюк, отвечая на вопросы журналистов о возможности перенесения судебного заседания в связи с лечением экс-премьера.

«Процессуально возможно и переносить, и перерыв объявлять – суд сейчас не ограничен. Это может быть аргументировано только состоянием здоровья. Неявка свидетелей или еще кого-то – можно чем-то заниматься, но при отсутствии Юлии Владимировны заседание однозначно не состоится. Здесь даже ходатайствовать не нужно, это четко предусмотрено законом. Не может слушаться дело без нее. Если дело началось, а человека удалили, тогда возможно, а здесь начать нельзя», - сказал А.Плахотнюк.

Как сообщал УНИАН, Киевский районный суд Харькова до 21 мая отложил рассмотрение дела Ю.Тимошенко относительно деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины». Судья Константин Садовский учел ходатайство адвокатов приостановить рассмотрение дела Ю.Тимошенко до ее выздоровления.

Ю.Тимошенко 20 апреля объявила голодовку в знак протеста против жестокого обращения и применения физической силы во время принудительной госпитализации в харьковскую больницу.

4 мая на брифинге в Качановской исправительной колонии, где отбывает наказание Ю.Тимошенко, врач немецкой клиники «Шарите» Карл Макс Айнхойпль заявил, что экс-премьер дала предварительное согласие на лечение в больнице «Укрзализныци» в Харькове, начиная с 8 мая.