Кличко возмутила гречка Бережной

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «УДАР», «В.Кличко назвал шокирующими для любого политика, исповедующего европейские ценности, те фото и видеофакты, которые ежедневно появляются в СМИ относительно откровенного подкупа избирателей. Когда депутаты от правящей партии, которые во что бы то ни стало хотят сохранить свой мандат, не скрывают своих циничных планов и заворачивают продуктовые пакеты в партийные цвета».

В.Кличко убежден, что такая ситуация является результатом наспех принятого закона о выборах, который вернул в Украину мажоритарку. «При этом главной целью представителей партии власти было не привязать депутата к округу, а дать возможность любой ценой купить благосклонность избирателей и забыть о них на следующие пять лет», – отмечает лидер «УДАРа».

«Согласно Уголовному кодексу, подкуп избирателей карается уголовной ответственностью. Если бы в нашей стране правоохранительные структуры выполняли свои непосредственные обязанности, они бы уже сейчас собирали доказательную базу и делали соответствующие выводы», – отмечает политик.

В.Кличко считает, что необходимо создать специальную комиссию Верховной Рады по изучению фактов подкупа. С этим предложением «УДАР» обращается к депутатам оппозиционных фракций парламента.

В.Кличко также убежден, что 12 мая во время Форума объединенной оппозиции должно быть объявлено об инициированном «УДАРом» создании Центра защиты результатов выборов. «Мы должны уже сегодня мониторить мажоритарные округа, фиксировать факты подкупа избирателей и заставить правоохранительные органы реагировать на это, как того требует закон. Мы также рассчитываем на активную позицию общественных организаций, которые будут помогать собирать и обнародовать факты подкупа. Объединившись и дав отпор «гречкосеям», мы не позволим продать Украину за бесценок», – отметил лидер «УДАРа».

*** Народный депутат от Партии регионов Ирина Бережная раздает жителям Харькова продуктовые наборы вместе со своей предвыборной открыткой. Об этом, как сообщает "Зеркало недели. Украина", свидетельствуют фотографии, размещенные в социальной сети Facebook.

Кроме традиционной гречки, в набор от И.Бережной входят растительное масло, сгущенка, сахар, чай, печенье и конфеты.