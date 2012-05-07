Янукович пригласил Олланда в Украину
Президент Украины Виктор Янукович поздравил Франсуа Олланда с избранием на пост Президента Французской Республики.
|Янукович пожелал французам процветания
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«От имени народа Украины и от себя лично искренне поздравляю Вас с избранием на должность Президента Французской Республики, что засвидетельствовало поддержку французским народом курса на обновление и активную социальную политику», - говорится в поздравлении.
В.Янукович выразил надежду, что Франция и в дальнейшем будет оставаться среди ведущих европейских стран, которые активно и последовательно поддерживают курс Украины на осуществление глубинных социально-экономических и политических реформ, направленных на всестороннее сближение с Европейским Союзом и защиту европейских ценностей.
В.Янукович пожелал Ф.Олланду успехов в исполнении высокой государственной миссии, а дружественному французскому народу - мира и дальнейшего процветания.
Глава Украинского государства также пригласил новоизбранного Президента Франции посетить с визитом Украину.