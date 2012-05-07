Адвокат: Тимошенко голодает 19-й день

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко продолжает голодать 19-й день.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед Качановской исправительной колонией сообщил адвокат Ю.Тимошенко Александр Плахотнюк.

«Она продолжает голодать 19-й день. Речь об окончании голодовки не идет», - сказал А.Плахотнюк.

Он опроверг информацию о том, что Ю.Тимошенко пьет соки и пищевые растворы. «Это неправда. Единственное, что она употребляет, - это воду», - отметил он.

А.Плахотнюк зачитал заявление Ю.Тимошенко, в котором она поблагодарила лидеров европейских стран, а также своих сторонников в Украине за поддержку.

Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко 20 апреля объявила голодовку в знак протеста против жестокого обращения и применения физической силы во время принудительной госпитализации в харьковскую больницу.