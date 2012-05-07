Путин уже выдвинул Медведева в премьеры

Об этом сообщил журналистам спикер нижней палаты парламента Сергей Нарышкин, пишут РИА "Новости".

Путин еще осенью на съезде "Единой России" - после выдвижения его кандидатуры на президентские выборы от правящей партии - сообщил, что в случае победы выдвинет кандидатуру Медведева на пост премьера. На выборах 4 марта Путин победил, набрав 63,60% голосов.

В этот же день Медведев проведет консультации с фракциями ЕР и ЛДПР, а утром 8 мая - с КПРФ и "Справедливой Россией". Внеплановое пленарное заседание Госдумы, на котором будет рассмотрена кандидатура Медведева, состоится 8 мая в 15.00 мск.

Если Госдума утвердит Медведева, он должен будет в недельный срок представить президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. Глава правительства также представляет президенту кандидатуры на должности вице-премьеров и федеральных министров.

Действующее правительство уже сложило свои полномочия перед вновь избранным президентом. Путин на последнем заседании кабмина в должности премьера, обращаясь к министрам, настроил их на работу "на своих капитанских мостиках"до формирования нового кабинета. После вступления Путина в должность президента и. о. главы правительства стал первый вице-премьер Виктор Зубков.

Для утверждения кандидата премьером необходимо простое большинство в Госдуме - не менее 226 голосов депутатов. Лидеры думских фракций ЕР (238 мандатов) и ЛДПР (56) уже заявили, что поддержат кандидатуру Медведева.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что фракция не поддержит "ни одну из кандидатур, которые будут проводить старую политику". А лидер эсеров Сергей Миронов заявил, что партийцы определятся со своей позицией по итогам консультаций, оговорившись, что у них "больше аргументов не поддерживать его (Медведева) кандидатуру".