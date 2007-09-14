Азаров увидел хороший знак в назначении нового премьера РФ

С назначением нового премьер-министра Российской Федерации Виктора ЗУБКОВА украинско-российские отношения могут лишь улучшиться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня после заседания Экономического совета СНГ в Москве заявил первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ.

«Российско-украинские отношения с приходом нового премьера не изменятся, а если будут меняться, то только в лучшую сторону», - сказал Н.АЗАРОВ, подчеркнув, что Украина выступает за укрепление отношений с РФ.

Говоря о газовых отношениях с Россией, Н.АЗАРОВ заявил: «Я думаю, мы решим к взаимному удовлетворению».

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что в Украине хорошо знают В.ЗУБКОВА, и ему лично доводилось с ним сотрудничать.

Напомним, 12 сентября Президент РФ Владимир ПУТИН принял отставку правительства Михаила ФРАДКОВА.

14 сентября Госдума утвердила внесенную В.ПУТИНЫМ кандидатуру премьера (бывший глава Росфинмониторинга) Виктора ЗУБКОВА.