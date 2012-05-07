Сборная Испании может бойкотировать финал Евро-2012

"Если сборная Испании пробьется в финал чемпионата Европы, то на матче не будет ни одного представителя нашего правительства. Мы отправимся в Киев только если украинцы разберутся в ситуации с Тимошенко", - заявил министр иностранных дел Хосе Мануэль Гарсия-Маргальо газете ABC, пишет «Спорт-Экспресс».

Более того, он заявил, что сборная его страны может не выйти на поле киевского стадиона, если попадет в финал. Такой вариант возможен в случае консолидированного бойкота со стороны всех европейских команд.

По словам Гарсии-Маргальо, этот вариант уже обсуждается с Германией и Польшей.

Как известно, Испания наряду с Германией считается главным фаворитом Евро-2012.