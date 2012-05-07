Регионалка Бережная раздает гречку
10:22, 07 мая 2012Политика
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Ирина Бережная взяла на вооружение опыт киевского мэра Черновецкого.
| Бережная просто "помогает ближнему". Фото facebook.com / igor.isaenko
Народный депутат от Партии регионов Ирина Бережная раздает жителям Харькова продуктовые наборы вместе со своей предвыборной листовкой.
Об этом, как сообщает "Зеркало недели. Украина»свидетельствуют фотографии, размещенные в социальной сети Facebook.
Помимо традиционной гречки в набор от Бережной входят подсолнечное масло, сгущенное молоко, сахар, чай, печенье и конфеты.
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