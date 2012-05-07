Регионалка Бережная раздает гречку

10:22, 07 мая 2012
Политика
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Ирина Бережная взяла на вооружение опыт киевского мэра Черновецкого.

Народный депутат от Партии регионов Ирина Бережная раздает жителям Харькова продуктовые наборы вместе со своей предвыборной листовкой.

Об этом, как сообщает "Зеркало недели. Украина»свидетельствуют фотографии, размещенные в социальной сети Facebook.

 Помимо традиционной гречки в набор от Бережной входят подсолнечное масло, сгущенное молоко, сахар, чай, печенье и конфеты.

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