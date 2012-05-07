Регионалка Бережная раздает гречку

Народный депутат от Партии регионов Ирина Бережная раздает жителям Харькова продуктовые наборы вместе со своей предвыборной листовкой.

Об этом, как сообщает "Зеркало недели. Украина»свидетельствуют фотографии, размещенные в социальной сети Facebook.

Помимо традиционной гречки в набор от Бережной входят подсолнечное масло, сгущенное молоко, сахар, чай, печенье и конфеты.