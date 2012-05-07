Янукович лаконично поздравил «Шахтер»

Президент Украины Виктор Янукович поздравил болельщиков, руководство, команду и тренеров футбольного клуба «Шахтер» (Донецк) с победой в финальном матче Кубка Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, В.Янукович пожелал команде вдохновенья и побед в будущем.

Как известно, в финале Кубка Украины «Шахтер» победил донецкий «Металлург» со счетом 2:1.