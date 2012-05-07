Янукович лаконично поздравил «Шахтер»
08:58, 07 мая 2012Политика
2222 0
Президент Украины пожелал вдохновения и дальнейших достижений.
Янукович поздравил Луческу
Президент Украины Виктор Янукович поздравил болельщиков, руководство, команду и тренеров футбольного клуба «Шахтер» (Донецк) с победой в финальном матче Кубка Украины.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, В.Янукович пожелал команде вдохновенья и побед в будущем.
Как известно, в финале Кубка Украины «Шахтер» победил донецкий «Металлург» со счетом 2:1.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter