Янукович лаконично поздравил «Шахтер»

08:58, 07 мая 2012
Политика
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Президент Украины пожелал вдохновения и дальнейших достижений.

Янукович поздравил Луческу

Президент Украины Виктор Янукович поздравил болельщиков, руководство, команду и тренеров футбольного клуба «Шахтер» (Донецк) с победой в финальном матче Кубка Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, В.Янукович пожелал команде вдохновенья и побед в будущем.

Как известно, в финале Кубка Украины «Шахтер» победил донецкий «Металлург» со счетом 2:1.

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