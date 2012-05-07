Эксперт думает, что Януковичу санкции ЕС не грозят

Заявления политиков и чиновников стран ЕС относительно бойкота Евро-2012 необходимы, но запоздалые, они могут быть последним шагом перед введением санкций против Украины. Такое мнение в комментарии изданию «Тиждень» выразил профессор политологии НаУКМА Алексей Гарань.

По словам эксперта, следует различать понятие бойкота и выражения политического «фи» относительно ситуации в Украине, потому что турнир все-таки состоится. Значит, это не бойкот. «Бойкота Евро-2012 не будет. А вот разные символические акции со стороны европейских политиков будут», - считает Гарань.

По его словам, кроме того, заявления политиков игнорирование саммита стран Центральной Европе в Ялте, или Евро-2012 должны быть знаком для Украины. Однако такие намеки, по мнению эксперта, являются несколько запоздалыми, поскольку нарушение прав человека в нашей стране началось не вчера.

«Это шаги в правильном направлении (не ехать в Украину). К сожалению, украинская власть с одной стороны не понимает слов, с другой стороны реакция Европы является запоздалой. Потому что нарушение Конституции, сползания Украины в сторону авторитаризма началось сразу после прихода Януковича к власти. Критика (со стороны ЕС) началась после местных выборов, когда было понятно, что действительно, дела идут не туда. Но пока еще это были слова (заявления со стороны ЕС). Очевидно, что Янукович и его советники решили, что слова останутся словами», - считает эксперт.

«Следующий шаг – это точечные санкции против отдельных чиновников, которые виновны в нарушении прав человека. Сначала может быть введен для них запрет на въезд. Дальше могут запретить въезд не только им, но и членам их семей. Потом может быть замораживание счетов», - прибавил политолог.

В свою очередь, по его словам, не будет речь идти о санкциях против самой страны, собственно, как, теперь, и о санкциях против президента Януковича. «На данный момент не следует говорить о санкциях против Януковича и его семьи. Европейским чиновникам нужно подать сигнал против отдельных чиновников. Все знают о скандалах в России, где Кобзона не пускают в другие страны, в настоящее время составлен «список Магнитского» и тому подобное. Подобное может быть введенно в Украине», - считает Гарань.

По его мнению, в настоящее время для ЕС ничего не мешает ввести точечные санкции против Украины. С другой стороны, задание Евросоюза - не оттолкнуть Украину. «Какая проблема перед ЕС? Не оттолкнуть Януковича в сторону России. Чтобы это не привело к тому, чтобы Украина сдала свои интересы РФ. Начинать (применять санкции) с чиновников ниже рангом, думаю, абсолютно возможно», - считает эксперт.