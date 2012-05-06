Российская оппозиция пытается прорвать оцепление полиции

Как, передает корреспондент УНИАН, на данный момент большинство участников митинга, пришедших на Болотную площадь, отправились в сторону кинотеатра «Ударник», где находятся лидеры оппозиции.

Кинотеатр находится по маршруту движения оппозиционеров. В некоторых местах временно было прорвано оцепление полиции.

Тем временем, как передает РИА Новости, часть участников шествия оппозиции не намерены идти на Болотную площадь к месту проведения согласованного с властями митинга и требуют от полиции пропустить их к Кремлю.

Несколько десятков участников акции сели на Большом Каменном мосту и скандируют «Пропускай». Остальные участники шествия остановились. Дорогу преградили сотрудники полиции, поскольку шествие дальше не санкционировано.

«Есть предложение: сидеть здесь и ждать», - заявили по громкоговорителю организаторы акции. Руководит действиями собравшихся Сергей Удальцов.

«У нас началась сидячая политическая забастовка», - сказал С.Удальцов.

По его словам, участники акции требуют отменить незаконную, по их мнению, инаугурацию избранного президента РФ Владимира Путина 7 мая и в течение часа предоставить прямой эфир на федеральных телеканалах.

Организаторы акции по громкоговорителям призывают всех участников акции, в том числе тех, кто уже прошел на Болотную площадь, принять сидячее положение.

Участники акции скандируют: «Россия без Путина!»

Также звучит песня украинской группы «Океан Эльзы» «Майже весна».