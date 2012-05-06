Адвокат: У Иващенко в СИЗО развился отек ног

У бывшего в.о.о. министра обороны Украины Валерия Иващенко в СИЗО развилась отечность обеих ног.

Об этом УНИАН сообщил его адвокат Борис Нечипоренко, который на днях посетил своего подзащитного в следственном изоляторе.

"Рекомендации комиссии врачей Минздрава по лечению В.Иващенко персоналом СИЗО вроде бы выполнены еще 25 апреля, однако состояние его здоровья не улучшилось: боли в спине практически ежедневные (а иногда возникают дважды на день), приглушаются они лишь обезбаливающими препаратами, которые очень вредят внутренним органам, давление постоянно скачет до 170/100. Но хуже всего - от коленных к голеностопным суставам по неизвестным причинам развилась отечность ног", - сказал Б.Нечипоренко.

При этом адвокат, ссылаясь на информацию, полученную непосредственно от В.Иващенко, отметил, что проблемы с ногами появились в его подзащитного после обеда 27 апреля. "Иващенко из-за этого вызывал врача-терапевта, тот осмотрел его, но никаких рекомендаций до сих пор не предоставил", - отметил Б.Нечипоренко.

В контексте сказанного адвокат напомнил, что В.Иващенко на протяжении нескольких последних месяцев жаловался медикам на возникновение дактильної чувствительности стоп на обеих ногах.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело по обвинению В.Иващенко в злоупотреблении служебным положением при подписании плана санации Госпредприятия Минобороны “Феодосийский судно-механический завод".

В.Иващенко было задержан в августе 2010 года. Относительно него была избрана мера пресечения – взятие под стражу.

12 апреля 2012 года Печерский райсуд Киева осудил В.Иващенко до 5 лет лишения свободы.