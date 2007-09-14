Азаров проводит заседание в Москве

В Москве сегодня проходит очередное 35-е заседание Экономического совета СНГ.

Как передает корреспондент УНИАН, заседание проходит под председательством главы Совета, первого вице-премьер министра, министра финансов Украины Николая АЗАРОВА.

В ходе заседания будет рассмотрено 22 вопроса, касающихся различных аспектов экономического сотрудничества в рамках СНГ. В частности, будут рассмотрены документы, регламентирующие взаимодействие стран СНГ в сфере мирного использования атомной энергии, банковских услуг, транспортной политики, миграции.

Во второй раз, после дополнительного согласования с казахстанской стороной, на рассмотрение Совета будет вынесен вопрос «О проекте соглашения о гармонизации таможенных процедур при перемещении электрической энергии через таможенные границы государств – участников Содружества независимых государств».

В повестке дня заседания Экономического совета значится также ряд вопросов финансового характера, в т.ч. о проекте единого бюджета органов СНГ, финансируемых за счет бюджетных средств государств - участников СНГ, на 2008 год.

Напомним, что главный саммит СНГ пройдет в октябре этого года в столице Таджикистана Душанбе.