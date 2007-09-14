Хмара: ”Свобода” отбирает голоса избирателей у НУ-НС

Член Украинской народной партии, кандидат в народные депутаты от блока «Наша Украина – Народная самооборона» Степан ХМАРА считает, что Всеукраинское объединение «Свобода» отбирает на Западной Украине голоса избирателей у «единственного действительно украинского блока» - НУ-НС.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил в Ивано-Франковске на встрече с избирателями.

«Свобода» партия, конечно украинская, - сказал С.ХМАРА. – Они молодые, красиво говорят. Но мы должны понимать важность момента. Какова глубина угроз или пользы их поступков для Украины».

Он убежден, что “Свобода”, идя на выборы отдельно, в Верховную Раду не попадет. «Я могу дать погрешность на 0,1%, - отметил С.ХМАРА. - Реально они не имеют возможности попасть в парламент. Но часть голосов от нас, безусловно, отщепят, и этой части очень и очень нам будет недоставать».

С.ХМАРА напомнил, что неоднократно Олегу ТЯГНИБОКУ (лидер ВО «Свобода» - УНИАН) предлагалось объединиться в «Украинскую правицу». «Мы никак не могли его убедить, чтобы он пошел в «Правицу», - отметил он. - Переговоры шли долго. Но почему он не захотел, в душу ему не залезешь. Но это неразумно и нерационально».

Он также сообщил, что активисты «Свободы» в Черновицкой области агитируют «против НАТО и за возобновление ядерного статуса Украины». «Это очень опасно, - считает С.ХМАРА. - Это с политической точки зрения означает противопоставить себя всему цивилизованному миру. Это чистой воды провокация. Думаю, что это им кто-то подбросил эти лозунги».

«Тогда почему они нам здесь должны отбирать голоса, ведь мы единственный блок, действительно украинский блок, который будет защищать украинскую государственность», - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, лидер “Свободы” О.ТЯГНИБОК 19 августа заявлял, что его политическая сила на внеочередных выборах рассчитывает получить на Западной Украине 700 тыс. голосов.

Наибольший процент голосов он рассчитывает набрать в Тернопольской области - 17-20%. Во Львовской - 16-17%, в Ивано-Франковской - 15-17%, в Волынской - 10%.

По его мнению, в этом году его политическая сила имеет реальные шансы попасть в Верховную Раду. “Мы активно работали в тех регионах, где наши депутаты представлены в местных советах, и утверждали авторитет “Свободы”. Кроме того, на этих выборах только в Галичине будет 10 тыс. наших наблюдателей, которые не дадут сфальсифицировать выборы, как это было на прошлых выборах, когда мы набрали 0,36%”, - сказал О.ТЯГНИБОК.

По его мнению, его политическую силу на внеочередных выборах поддержат люди, которым близка националистическая идеология крайне-правого направления, а также те, кто разочаровался в “помаранчевой” команде.