Янукович отправил к Путину посла

19:36, 04 мая 2012
Политика
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Украину на инаугурации Путина 7 мая будет представлять посол страны в РФ Ельченко. Янукович рассчитывает пообщаться с российским президентом через неделю на саммите СНГ.

Янукович не приедет на инаугурацию Путина

Об этом пишет ZN.UA

Президент Украины Виктор Янукович планирует принять участие в неформальном саммите глав государств СНГ, который пройдет в Москве 15 мая.

В то же время, агенство пишет, что такой саммит проводится, поскольку никто из лидеров других стран не будет принимать участия в инаугурации Путина.

Как стало известно агентству, Украину на инаугурации будет представлять посол страны в РФ Владимир Ельченко.

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