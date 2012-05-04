Янукович отправил к Путину посла

Об этом пишет ZN.UA

Президент Украины Виктор Янукович планирует принять участие в неформальном саммите глав государств СНГ, который пройдет в Москве 15 мая.

В то же время, агенство пишет, что такой саммит проводится, поскольку никто из лидеров других стран не будет принимать участия в инаугурации Путина.

Как стало известно агентству, Украину на инаугурации будет представлять посол страны в РФ Владимир Ельченко.