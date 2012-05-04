Янукович отправил к Путину посла
19:36, 04 мая 2012Политика
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Украину на инаугурации Путина 7 мая будет представлять посол страны в РФ Ельченко. Янукович рассчитывает пообщаться с российским президентом через неделю на саммите СНГ.
Янукович не приедет на инаугурацию Путина
Об этом пишет ZN.UA
Президент Украины Виктор Янукович планирует принять участие в неформальном саммите глав государств СНГ, который пройдет в Москве 15 мая.
В то же время, агенство пишет, что такой саммит проводится, поскольку никто из лидеров других стран не будет принимать участия в инаугурации Путина.
Как стало известно агентству, Украину на инаугурации будет представлять посол страны в РФ Владимир Ельченко.
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