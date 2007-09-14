“Пора” может обжаловать в суде результаты выборов

Гражданская партия “Пора” обратится в суд с иском о признании результатов досрочных парламентских выборов недействительными в случае формирования широкой коалиции.

Об этом заявил председатель Гражданской партии “Пора” Ярослав ГОДУНОК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Гражданская партия “Пора” обязательно обратится с иском о признании выборов недействительными в том случае, если не будет сформирована коалиция демократических сил. Если будет сформирована коалиция демократических сил, мы не будем обращаться, не будем отстаивать наше снятие. Для нас это непринципиально”, - сказал Я.ГОДУНОК.

При этом он отметил, что партия может обратиться с иском не только в административный суд. “Мы можем обращаться не только в административный суд, который находится под полным контролем господина Президента. Если он сформировал и утвердил состав судей, то чего там можно добиваться, о чем можно говорить? Мы имеем право на сегодня обращаться в простые суды, куда мы обязательно обратимся и или подтвердим легитимность наших съездов и собраний, или их суд признает несостоявшимися”, - объяснил председатель ГП “Пора”.

Я.ГОДУНОК обратил особое внимание на то, что суд отменил вывод Министерства юстиции об изменения руководства Гражданской партии “Пора”. “Решение собрания о выходе партии из состава избирательного блока “Наша Украина-Народнаяс самооборона” никто не отменял”, - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 28 августа ЦИК исключил кандидатов в народные депутаты от партии “Пора” из избирательного списка блока “Наша Украина – Народная самооборона”, а также зарегистрировала список кандидатов в народные депутаты от партии “Пора” на выборы 30 сентября.

4 сентября Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил постановление ЦИК от 28 августа «О регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список Гражданской партии «Пора» на внеочередных выборах народных депутатов Украины 30 сентября 2007 года». В этот же день Центральная избирательная комиссия во исполнение соответствующего решения суда решила оставить Гражданскую партию «Пора» в составе блока “Наша Украина – Народная самооборона”.